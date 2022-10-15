蘇貞昌強調，陳光復是一位會做事的縣長，也是一個財政管理大師，我們4年前被國民黨拿走了澎湖的執政權，年底一定要還陳光復公道，一起光復澎湖。（張茂雄攝）

行政院長蘇貞昌15日上午到澎湖馬公西衛活動中心，拉抬民進黨澎湖縣長候選人陳光復選情，由於澎湖下起小雨、氣溫驟降，560個座椅約坐了9成的民眾，但看到蘇貞昌說到「中央地方連一線、建設福利看得見」時，在場支持者「凍蒜!凍蒜!」聲不絕於耳。

這場造勢活動選在西衛活動中心，由立委王定宇、議員李妍慧共同主持，雖然後方的塑膠椅大約有1成沒有坐滿，但是在今年選情不熱絡的澎湖離島來看，普遍認為動員算是成功。來賓交通部長王國材上場做簡報時，談到澎湖的交通建設在中央經費挹注之下，已經陸續完成「澎湖輪」的發包作業、馬公國際郵輪的延長碼頭工程、馬公金龍頭園區的建設，目前澎管處也積極規劃澎防部莒光園區的遷建，未來一定能讓澎湖脫胎換骨。

隨後蘇貞昌上台之後，拿起他的大指揮棒介紹行政院在澎湖的政績，他說澎湖「班班有冷氣、校校會發電、中央廚房大帶小、生生有平板」，讓離島的孩子有幸福的學習環境，投資10億的澎湖醫院長照大樓，是一座地下一樓、地上七樓的綜合醫療大樓，可提供200床住宿型的長照機構。中央也提供10億元開發營區搬遷為休閒綠廊帶，讓澎湖成為一座美麗的綠化海島城市。

蘇貞昌強調，陳光復是一位會做事的縣長，也是一個財政管理大師，我們4年前被國民黨拿走了澎湖的執政權，年底一定要還陳光復一個公道，讓「中央地方連一線、建設福利看得見」，一起光復澎湖。