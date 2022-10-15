黃連煜（右3）與老王樂隊合作相當有默契。（羅永銘攝）

黃連煜（右3）將首度在台上吹奏低音號。（羅永銘攝）

「第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮」今（15日）晚間7點於國父紀念館舉辦，典禮主持人由陳明珠、邵大倫擔任，頒獎嘉賓則邀請紀露霞、于美人、蔡燦得等人；今晚典禮上共有3段精彩表演，其中一段「跨世代之流」由台灣新生代民謠搖滾樂團老王樂隊與「金曲33最佳客語獎」的黃連煜共同演出。

黃連煜與老王樂隊在今下午彩排時，總共演唱國語、台語、客語3首歌曲，這次他們的合作主題是「跨世代」，黃連煜笑說年紀跨世代，但音樂是沒有跨世代的，老王樂隊主唱立長也表示跟黃連煜老師演出非常親切，不會有跨世代的感覺。

黃連煜與老王樂隊透露剛知道要合作演出時，特別在選歌部分花了一些時間，黃連煜表示，「這次選了國台客3首歌，希望可以讓大家放輕鬆看演出」；老王樂隊及黃連煜平時看起來話少，但只要一開口都是幽默的冷面笑匠，特別是老王樂隊主唱立長的幽默，更是讓人摸不透，因此在排練時總是笑聲不斷。個性較為隨性的黃連煜，在今晚典禮的造型搭配上，特別與老王樂隊一起花了一些巧思，希望讓人耳目一新。而在典禮前幾週主唱立長剛確診，彩排的時候還有咳嗽，他表示其實幾週前染疫現在已痊癒，演出時咳嗽會忍住。

黃連煜先前主持廣播節目《我是東西南北香蕉人》曾獲得金鐘雙冠王，因此今天的演出也特別將節目片頭搬上舞台，老王樂隊開玩笑說「既然這樣，乾脆大家身上都掛一串香蕉」；這次黃連煜吹奏低音號演出，他表示以前都是玩玩，這次覺得蠻適合節目演出，老王樂隊也鼓勵他使用，剛好可以搭上管樂風潮。

「第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮」共有83家業者、885件作品參賽，參賽件數較去年度增加，計有126件作品入圍，將分別角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等共26個獎項，競爭激烈。典禮將於10月15日晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收視，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。