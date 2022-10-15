民眾黨立委蔡壁如因碩士論文被認定抄襲、撤銷學位，請辭立委。一路追打農委會主委陳吉仲過往承包政府研究案涉抄襲的國民黨發言人白喬茵，今再於臉書質疑，蔡都辭職了，「自認3％仔的陳吉仲還賴在官位上做什麼？」

白喬茵揶揄，現在全台抄襲抓交替，有骨氣的辭職下台，貪生怕死的如陳吉仲，就躲起來避風頭，等子彈掃射完再出來繼續騙農民、騙人民，「一個字：劣」。

白喬茵更說，陳吉仲過往為農民上街頭把自己形象打造得正義凜然，但從學界走入政壇，當了官就全變調；過去曾說「美豬打死也要擋」，結果最後開放含萊克多巴胺美豬還加碼美言「萊劑是保健品」，這句話就已足夠讓他下台100回。

白喬茵批評，農委會調查別人的報告很會，但當自己的主委研究案被抓包抄襲，農委會卻上上下下fade out，裝作沒這件事完全不查，然後派側翼狂洗地，說相似3％算什麼抄襲？不知道陳吉仲到底是什麼神比對。

白喬茵說，陳吉仲遭質疑抄襲的研究報告，不只抄農委會前副主委林國慶過往研究報告，甚至還被懷疑抄自己學生，經比對，關掉參考文獻前重複比率達22％，關掉參考文獻後一樣有19％，還不含比對系統抓不出來的。

對陳吉仲以「我又沒有要選」回應接連爆出的研究案抄襲爭議，白喬茵質疑，手上握幾十億國家預算，只因沒有要選舉，所以誠信不重要？掌管機關兵符卻鬼話連篇，為霸占權力卻遺失道德良知，才真正可怕。

此外，白喬茵也批評陳吉仲，農漁產品被大陸驗出介殼蟲就推給政治操作，結果外銷紐西蘭的荔枝、芒果也因被驗出東方果實蠅被暫停進口，外銷日本的鳳梨也發生發霉重大瑕疵，現在更傳出美國可能會終止台灣蝴蝶蘭外銷。

白喬茵說，陳吉仲任內不願意謹慎規劃政策、把台灣農業搞得荒腔走板，只會一天到晚打政敵，再加碼浮編媒體宣傳費幫自己擦脂抹粉，結果就是宣稱透過跨境電商賣1萬箱釋迦，結果只賣200箱；冬天蛋荒推給寒流，夏天蛋荒推給天氣熱。