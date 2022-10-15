10 月13日起，「明星花露水」在全台家樂福 17 家分店上架開賣。（柯宗緯翻攝）

「明星花露水」即將邁入116歲生日，近日重磅回歸市場，已在上架「家樂福量販店」，全台17家家樂福量販店已可購買傳統玻璃瓶裝明星花露水、噴頭式明星花露水、隨身瓶明星花露水及新開發的攜帶式防蚊噴霧，預計年底前全台300餘家家樂福及家樂福線上購物都買得到「明星花露水」，熟悉的百年持續飄香。

業者指出，許多消費者經常反應買不到「明星花露水」，因為2018年明星花露水原屬的明星化工因設備老舊、後代無意接手經營而正式宣布停產，造成各界震驚。為不讓這個百年品牌消失，2019 年新加坡商森晨貿易公司與明星化工談妥，正式接手經營恢復生產。

森晨貿易董事長許清風提到，有不少民眾仍不知「明星花露水」已重新回到市場，也因許多通路下架而不知道要去哪裡買。這二年因疫情爆發，擁有73％食品級酒精的「明星花露水」，也如同2003年SARS爆發時又成為防疫熱門商品，需求量大增，不僅產能全開，更斥資添購新設備擴增產能。

業者說，目前疫情和緩後，開始重新建構通路，目前不僅家樂福，連同屈臣氏、寶家POYA HOME已都能買到，未來更希望建構更多通路，讓民眾更方便購買。

許清風強調，對於許多四、五年級生來說，明星花露水曾經是家戶必備商品，且他自己對明星花露水也有一份難以割捨的感情。他接手經營後秉持「傳承經典，與時俱進」的精神，除仍堅持以甘蔗萃取的酒精、逆滲透純水、德國、瑞士出品，經IFRA認證的香精外，更是力求蛻變，運用核心技術，保留原有香氣並注入創新元素，推出包括「防蚊液隨身小噴瓶」、「防蚊液舒緩滾珠瓶」及「凝膠搓手液」等新產品，包裝型態也多樣化，吸引年輕消費族群。

10 月13日起，「明星花露水」在全台家樂福 17 家分店上架開賣，有大容量瓶裝、噴頭式及方便攜帶的小瓶裝，另在防蚊專區也有「攜帶式防蚊噴霧」，滿足各種不同需求。目前工廠產能持續增加，預計年底前全省家樂福及家樂福線上購物將全部上架。