京劇大師朱陸豪(中)演唱《垓下歌》時特別感於戰爭的無情，不禁讓他紅了眼眶(于家麒攝)

在翟山坑道這座天然的音樂廳，第一天的演出以人聲與音符的碰撞揭開序幕(于家麒攝)

「2022年金門坑道音樂節」吸引國內外樂迷前來欣賞，來自波蘭的Chris(右)更能感受和平的可貴(于家麒攝)

一年一度眾所矚目的「2022年金門坑道音樂節」於今(15)日上午10點在充滿濃濃戰地氣氛的翟山坑道隆重登場，兩天7場次共1400張門票在預售時瞬間秒殺，吸引國內外樂迷前來欣賞深具戰地特色的音樂會。今年的表演主題為「戰爭與和平」，期能透過音樂為世界祈福。

已舉辦14年的金門坑道音樂節今年邀請藝術總監大提琴家張正傑、京劇大師朱陸豪、次女高音翁若珮、琵琶演奏家陳佳容、小提琴大師蘇顯達、許淑婷、國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀等重量級演奏家一同演出，以音樂帶領聽眾一起沉澱與反思。

在翟山坑道這座天然的音樂廳，第一天的演出以人聲與音符的碰撞揭開序幕。由京劇大師朱陸豪演唱京劇《霸王別姬》中的《垓下歌》、崑曲的《挑滑車》等，在戲曲中唱出西楚霸王項羽的心境。由張正傑老師將弦樂重新編曲，跳脫以往的表演風格，藉由中西合璧的搭配重新詮釋京劇，帶給聽眾前所未有的悸動。

朱陸豪老師接受訪問時說，這是他第二次參加金門坑道音樂節的演出，但這次跟6年前來表演時的心境特別不同，因為今年世界上發生了殘酷的戰爭，身在軍事坑道中演唱《垓下歌》時讓他聯想到西楚霸王項羽戰敗後跟虞姬那種生死離別的心境，更能體會戰爭的無情，也不禁讓他紅了眼眶，希望世界能多一點歌聲，不在再有戰爭。

次女高音翁若珮以充滿戲劇性的天籟美聲，演唱《卡門》等經典，讓坑道中充滿多層次的聲音色彩。為呼應朱陸豪老師的垓下歌，第二天也將特別邀請琵琶演奏家陳佳容演出琵琶名曲《十面埋伏》，以音樂詮釋楚漢相爭等著名歷史場面，帶給聽眾截然不同的聽覺饗宴。

國家公園金管處表示，近年來疫情、世界局勢，使人類面臨極大的挑戰，所以特地以悠揚的音樂喚起希望、為世界祈福，透過柔軟、感性的音樂表演，推廣戰役史蹟保存、活化再利用的觀念，期許帶來更美好的未來。