嘉義市長黃敏惠（前排左四）與參加健走活動的民眾一起做暖身操。（廖素慧攝）

嘉義市政府鼓勵銀髮族走出戶外運動，拓展人際關係，增加社會參與，15日在博愛國小舉辦重陽節長青健行活動，約2800多人參加，市長黃敏惠一早陪長輩跳健康操，為大家加油打氣，並鳴笛開始健走。

市府社會處辦理此次長青健行活動，鼓勵各里組隊報名，帶領長輩多到戶外走動，與社會生活接軌，包括65歲以上長輩及家屬，約有2800多人參加，從博愛國小出發，沿著北香湖公園園區繞行後折返終點，全程約3.5公里，接觸綠樹環抱、湖景怡人的大自然。

博愛國小操場布置22個攤位，推廣市府各項施政，包括長照申辦、環保綠色生活、道路安全、稅務資訊、觀光行銷、救助及身障福利、身心障礙者生涯轉銜暨個案管理、婦女學苑、彩齡夢想館等便民措施，讓民眾了解生活裡有哪些公共政策可以運用。

黃敏惠表示，市府每年協助辦理長青健行，透過戶外運動健走，讓長輩們舒展筋骨、強身健體，北香湖公園面積約25公頃，是全市僅次於嘉義公園的第二大公園，步行在美麗的北香湖公園區，身心接受芬多精的洗禮，還能認識新朋友、擴大生活圈，一舉多得。

市府社會處表示，台灣是高齡化社會，預估2025年65歲以上人口比率將突破20％，進入「超高齡社會」，也就是即每5個人就有1個是65 歲以上長輩，人口老化速度幾乎是世界之冠，因而保持健康活力，樂活地老化，是要面對、正視的議題，鼓勵並帶動年長者一起出來運動、交流就是樂活方法之一。