沈嫌被車主王男找到，急忙倒車逃跑。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

王男年邁，未能追上沈嫌，沈嫌逃跑時，還撞倒畫面左方一對母女的機車。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

沈嫌還在忠二路孝三路口撞倒另一部機車，並連人帶車拖行了3公尺左右。（基隆市警局提供／張志康基隆傳真）

基隆市一名57歲的沈姓街友，平常都在基隆火車站出沒，13日上午眼見排隊計程車司機下車如廁，將計程車開走。在等紅綠燈時，被失主追上，沈嫌竟不顧後方有機車，倒車加速離去。基隆市警局獲報後，只花了10分鐘就將沈嫌逮捕，移送基隆地檢聲押獲准。

13日上午7時30分左右，69歲的王姓計程車司機在基隆火車站南站排班時，突然內急，車子的鑰匙沒有拔，就下車如廁。孰料，平常就在基隆火車站附近的街友沈男，趁著車主下車如廁，一個箭步便上前把計程車開走。

王姓車主發現自己的愛車遭竊，緊急報警後，也試圖找尋愛車。王姓車主在忠二路40號前，發現沈嫌便上前攔截。沈嫌在發現車主後，直接倒車想逃，先是撞倒了一對母女的機車，又撞上另一部機車，並連人帶車拖行約3公尺。

沈嫌接連肇事後，為避免被車主逮個正著，接著將偷來的計程車轉向孝三路方向逃逸。警方在趕到現場後，經路人指認，只花了10分鐘，便在愛一路、忠一路口找到沈嫌，將他當街攔下，並上拷逮捕。

據瞭解，沈嫌有竊盜前科，平常就在基隆火車站附近遊蕩，10月初也用同樣的手法偷走另一部車輛。警方問他作案動機時，他僅表示，純粹是因為好玩，看到王男下車沒拔鑰匙，便一時興起把車子開走。

警方訊後，將沈嫌依竊盜、毁損及公共危險等罪嫌，將他移送基隆地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

警方呼籲民眾，停妥汽機車後，務必要將車鑰匙拔出，勿因貪圖方便而增加被竊風險。