彰化縣政府舉辦馬拉松嘉年華15日在社頭開跑，清晨從「織足藏樂館」出發，好襪助行千里，跑者精神百倍。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府舉辦馬拉松嘉年華15日在社頭開跑，清晨從「織足藏樂館」出發，好襪助行千里，跑者精神百倍。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府舉辦馬拉松嘉年華15日在社頭開跑，社頭又有織襪故鄉美譽，好襪助行千里，吸引上千民眾參與，清晨從「織足藏樂館」出發，諧音祝福，用雙腳感受土地脈動，也認識有名「董事長、芭樂、織襪」三多小鎮，社頭產業不斷升級，也成口罩、手套製造大本營。

社頭織襪是全國市占率最高的地方，全台每5雙織襪就有4雙來自社頭，過去家庭即工廠，形成董事長最多的小鎮，工研院在社頭打造的「織足藏樂館」結合各製造廠進駐，能看到織襪技術、設計進步千里，產品多元，成為全國最大織襪精品展售的國貨館。

天涼好個秋，也是旅遊好季節，彰化縣政府舉辦系列馬拉松嘉年華登場，結合在地特色，15日在社頭展開「織足健走、幸福永久」主題馬拉松，不少民眾接收到這分美麗寓意，紛紛報名參加，也順道拜訪地方產業、人文歷史和自然風光。

彰化縣長王惠美表示，15、16兩日在「知足樂館」還舉辦「臺灣製MIT微笑標章產品展售會」，有MIT紡織業者、地方農特產品及文創市集等，值得前往參觀、選購。消費滿300元即可獲得摸彩券1張，獎品豐富，包括50吋液晶電視、平板電腦、智慧型手機及智慧型手環等。

王惠美致詞也加入跑成一程，表示縣府重視鄉親健康，接下來還有10月30日「2022員林市獅子盃親子路跑」、11月6日「2022戀戀二水 跑水馬拉松」、11月13日「台灣米倉田中馬拉松」、12月4日「二林伯立歐蕎麥公益路跑」等，每一場賽事都是充滿彰化人的人情味，熱鬧滾滾就像嘉年華一樣，歡迎大家用雙腳體驗感受彰化之美。