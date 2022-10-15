台灣大(3045)全通路正式開賣Google Pixel 7系列與Google Pixel Watch，祭出0元資費搶市，台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，台灣大去年銷售 Google Pixel 6手機，銷量較前一年成長超過5成，今年Google Pixel 7系列銷量將力拼再創新高。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔表示，台灣大再度攜手Google帶來高科技新品，用戶申辦指定專案，享「旗艦陣容、獨家組合」創新優惠，一次帶走Google Pixel 7和Google Pixel Watch，讓用戶更完整體驗Google生態系的串聯，將Google Pixel 7與 Google Pixel Watch配對，手錶即可遠端控制手機的相機快門，不僅如此，找不到手機時，還可透過手錶上的「尋找裝置」，讓手機發出鈴聲，方便搜尋。台灣大去年銷售Google Pixel 6手機，銷量較前一年成長超過5成，今年有信心Google Pixel 7系列銷量再創新高。

Google台灣裝置服務策略合作資深總監詹宗翰表示，台灣大連續四年成為Google實體通路銷售夥伴，在銷售推廣與服務創新上為台灣消費者帶來更優質的體驗。隨首款智慧手錶Google Pixel Watch推出，Google硬體裝置版圖持續擴展成形，為手機、無線耳機、手錶或智慧家庭裝置，帶來更流暢的跨裝置整合體驗。

本次申辦台灣大5G指定專案月付1,599元、綁約48個月，就能以0元購得Google Pixel 7(128GB)與Google Pixel Watch LTE版一起帶回家，還有「mo幣多」、Disney+首年免費，以及MyVideo豪華月租免費看一年、MyMusic與GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月0元體驗等多元娛樂服務。