郭靜與坤達是演藝圈不老童顏代表人物，兩人同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》透露都已是「奔四」年紀，讓Sandy聽到立刻正襟危坐，直說「哥哥姊姊好」，炎亞綸還笑說「突然要恭敬起來」。

出身男團「Energy」的坤達，日前以選秀節目《原子少年》導師身分，重回螢光幕前表演。年齡已逾40，坤達仍著簍空網裝展現胸肌，且當年唱跳功力猶在，他笑稱「要表演就豁出去了」，還說「好懷念Energy，但是只有5秒鐘」，認為有過團體經歷，讓自己更成熟、思考更多。

而老婆柯佳嬿在影集《媽，別鬧了！》中有許多超越以往尺度演出，坤達頻被網友召喚：「快看！」坤達表示有跟老婆一起看，也認為她跟之前演出過的角色很不一樣。坤達抱持平常心，覺得「演員在做的一些事，彼此都蠻能體諒」，也說「我真覺得還好」。

主持人對坤達夫妻私下相處也很感興趣，問他柯佳嬿是一個什麼樣的老婆？坤達表示2人甚少鬥嘴吵架，坦言老婆「她應該有種氣場在」，不用生氣就讓自己有點怕；Sandy聽了驚呼：「怎麼那麼可愛，好羨慕喔！」炎亞綸還笑說「我感覺佳嬿在家裡是有一個王座的」。

但坤達補充表示平常兩人相處是很正常的，唐綺陽用星座角度分析：「一個是魔羯座總是板著臉，然後雙魚座的就想很多。」讓坤達頻點頭笑說：「對！有可能我的小劇場太多了。」訪談將於周日（16日）晚間9點在公視播出。