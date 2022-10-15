日本23歲女偶像志田愛佳，過去曾是女團「欅坂46」的成員之一，上個月無預警宣布轉換跑道，擔任起銀座酒店的女公關，引起外界嘩然，如今更爆出她開出時薪日幣3萬（約台幣6500元）的薪水，誘勸其他女團畢業生加入酒店行列，行徑讓相關工作人員十分頭疼。

志田愛佳到銀座酒店擔任女公關後，發文透露早就想從事酒店工作，礙於原本一直不敢輕易轉行，後來獲得親友支持，才決定賭上一把，根據日媒《東京體育報》報導，有知情人士爆料她開出日幣3萬元時薪，引誘其他女團畢業生「下海」，甚至連現任女團成員都成為鎖定的目標，這讓偶像團體的工作人員相當苦惱，隔空向她喊話她不要把其他人也牽扯其中。

志田愛佳2015年通過偶像女團「欅坂46」選拔，2017年時參加《紅白歌唱大賽》時，因過度呼吸在台上休克昏倒，隨後缺席團體出道2周年演唱會，後來因為在男性友人家過夜被拍，嚴重違反公司禁愛令，便以調養身體為由暫停演藝事業，更一度傳出是懷孕緣故，不過她始終未對這些傳聞做出回應，沒想到9月復出竟是宣布轉行改當酒店女公關，無疑是拋出下一顆震撼彈，讓粉絲震驚不已。