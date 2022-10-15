民進黨新北市長林佳龍連三天到新北市蘆洲造勢，今(15)日早上再訪蘆洲參加新北市議員顏蔚慈的競選總部成立大會，跟顏慰慈合體造勢，桃園市長鄭文燦也特別北上站台力挺子弟兵；林佳龍針對蘆洲地區提出五大更新政策，包括都市更新、交通、公共設施、文教環境以及增建停車場。

今天除了林佳龍跟鄭文燦外，立法委員蘇巧慧、林淑芬，以及市議員李坤城，前立法委員陳柏惟也共同出席站台助講，另外立法委員周春米、屏東縣長潘孟安以及立法院副院長蔡其昌也親自錄製影片現身支持。

林佳龍今天針對蘆洲地區，提出五大翻新政見，第一個翻新是都市更新，未來三蘆地區是都更優先地區，透過市府指認主動辦理，設立都更危老整合師，專人專案辦理，並且把容積率增加，讓大家能一坪換一坪，享受到應該有的新好生活；第二個翻新是交通大翻新，除了蘆洲要有一條縱貫線的捷運，串聯起5條進出台北市的捷運路線之外，在公路也要增設交流道和匝道讓交通分流。

他說，第三個大翻新是要有公共設施好用，蘆北和蘆南都有很多都市開發，並且加速啟動萬坪醫院的興建工程，讓蘆洲市民健康受到照顧；第四個大翻新，協調市中心湧蓮寺附近周邊，做一個開發，讓市民可以使用，也帶動社會發展，讓我們在地的空中大學和文教、生活設施大提升；第五個大翻新，要增設公園綠地、停車場讓大家能有位子好停車。

針對近期蔡英文總統、副總統賴清德以及桃園市長鄭文燦接連到新北輔選；林家龍表示，北市是這這場選戰重中之重，是台灣人口最多、最有潛力的城市，但在國民黨17年執政之下「升格沒有升級」，因此中央地方一條心，黨內非常團結，他會全力以赴。