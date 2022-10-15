新北市長侯友宜今(15)日在臉書提及，擔任新北市長後，許下4年努力達成100座的特色共融暨全齡化公園的目標，經過團隊的全心投入下，已完成108座全齡化特色共融公園，累計改善達163座，「為的就是希望讓所有人在遊戲場裡都能找到平等活動的空間，讓身障的孩子也能與一般的孩子玩在一起」。

「公園裡充滿了孩子們的笑聲，不只歡樂，也能帶給許多家庭幸福美好的記憶」。侯友宜今日在臉書表示，改變公園氛圍，共融遊戲場是帶給台灣社會一個最大、最重要的意義。

侯友宜指出，4年前和市府團隊到北歐考察，看到北歐很多的全齡化特色共融公園做得很好，值得學習，擔任新北市長後，決心把握當下，許下四年努力達成100座的特色共融暨全齡化公園的目標，四年下來，在團隊的全心投入下，已經完成108座全齡化特色共融公園，累計改善達163座，超越了原本設定的100座目標，為的就是希望讓所有人在遊戲場裡都能找到平等活動的空間，讓身障的孩子也能與一般的孩子玩在一起。

侯友宜提到，有位媽媽還特別和他分享，家裡有需要坐輪椅的孩童，在市府推動共融公園的友善環境後，終於也可以到公園與其他小朋友一起玩，讓孩子們從小就可以認識到不同的族群，長大以後可以去同理他人，「我聽了感到相當欣慰，對的事，我們一定全力以赴，市府團隊的每一滴汗水、每一分努力，都有著讓人民安居樂業的非凡意義啊 ！」

侯友宜說，在行程的路途中，只要經過公園，看見孩子們的笑顏、看見家長和孩子輕鬆享受悠閒的親子時光，瞬間疲勞全消除，一切努力的成果都值得孩子們擁有。「用得到的，才是你的」侯認為，因為有市民的參與及使用，這些改善的成果終將被看見；有市民的融入才能凸顯新北公園的個性，「身為市長，我一定會更加努力地守護每一位民眾，讓你們在友善的環境紀錄下屬於自己的美好回憶，讓每一個人的笑容不斷綻放！」