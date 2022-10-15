近來天冷吃鍋季節到，不少民眾會相約吃火鍋，但醫師提醒，吃火鍋要注意火鍋內的食物溫差不要太大，例如吃鍋之際同時爽吃冰淇淋、喝冷飲，可能導致牙裂，輕者只是牙釉質裂紋，嚴重可能會進一步牙裂，甚至牙崩，若無法根管治療，只能拔牙再植牙，屆時將荷包大失血。

近來氣溫持續下探，下周又有冷空氣來襲，許多民眾會相約吃火鍋，但中國醫藥大學新竹附設醫院牙科部主任暨顯微根管治療中心主任張添皓表示，火鍋店常免費提供冰淇淋、冷飲讓消費者「降溫」，但人同時交替食用熱騰騰火鍋與冷飲、冰淇淋時，除了可能牙齒敏感外，更有牙裂的風險。

他表示，牙齒結構主要分3層，包括外層的琺瑯質、中間的牙本質、內層的牙髓組織，在其一篇「牙裂跟吃冰？為何這樣忽冷忽熱的吃東西，居然非常傷？」的衛教文章提到，「牙釉質 (琺瑯質)、牙本質 (象牙質) 的熱膨脹係數不同，若冷熱食物頻繁進入口腔中，因兩者的熱膨脹係數不同，因冷熱溫度快速變動而隨之更換其膨脹度，會影響牙齒結構的強度，進而發生牙釉質（琺瑯質）裂紋。

張添皓進一步表示，琺瑯質裂紋是不可逆的，但若及早發現，可以避免惡化，「因不易察覺此裂紋，所以不易發現冷熱交替循環飲食習慣對牙齒的傷害，」輕者只是琺瑯質有裂紋，嚴重者裂紋持續加深加大，若等到牙齒嚴重崩裂，就必須根管治療再加假牙，若牙裂更嚴重更須拔除整顆牙齒，最後只能植牙，更是傷神傷荷苞。

所以他提醒，吃火鍋時，剛吃完熱騰騰的火鍋料後，想喝冷飲時，應先口喝水，讓牙齒些許降溫，再喝冷飲或大啖冰淇淋，反之亦然，都可用溫水讓牙齒不要受到劇烈的溫差傷害，「保障琺瑯質的健康才能守住牙齒的壽命。」

此外，張添皓表示，海鮮鍋也是許多愛鍋人的心頭好，螃蟹與龍蝦雖然營養好吃，但這類食物帶有硬殼，應先把殼去除後再食用，「勿以牙剃殼」，一旦牙齒碎裂，也將面臨根管治療或拔牙一途，後果相當慘烈。