唯數(6626)開發的首款原創區塊鏈遊戲《AstroGator:REBORN》GameFi,預計於2022年12月上線。《AstroGator: REBORN》是以《太空鱷魚AstroGator》為IP在區塊鏈應用場景上的延伸,也是台灣第一款自行開發完成並實現GameFi Play and Earn and Have Fun!兩個面向的研發創舉。有別於現在市面上大部分的遊戲是以既定的遊戲內容去做部分支付和循環的區塊鏈改造,「唯數娛樂」團隊在遊戲業已有數十年的遊戲運營經驗,致力要打造一款受到幣圈用戶喜愛也可以吸引到一般遊戲玩家來玩的GameFi。

《AstroGator:REBORN》GameFi邀請到樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長的壯壯擔任代言人,一舉躍上元宇宙化身為「太空鱷女」。台灣原創IP《太空鱷魚AstroGator》與台灣唯數所打造的《AstroGator:REBORN》,並與C-Cubed最了解NFT元宇宙行銷顧問團隊合作強強聯手之外,也是台灣第一個橫跨六大NFT項目合作的GameFi,《AstroGator:REBORN》GameFi裡有:羊駝Alpacadabraz、杰倫熊Phanta Bear、追高狗FOMO Dog、亞人Demi-Human、玩樂貓YOLO cat、極樂世界Elysium Shell,及由台灣藝人倪子鈞小馬的創作「療魚貓JOYFISHCAT」等跨界合作。

《AstroGator:REBORN》GameFi重新打造每一個遊戲細節,是一款放置型換裝養成遊戲,遊戲中的太空鱷魚將以「機械太空鱷魚」的新形象,將帶給收藏家、玩家、投資者們全新的感受。遊戲中有兩類鱷魚、六種稀有度、七大屬性和九項部位,玩家在養成和蒐集的過程中,可以享受到養成機械鱷魚的成就感和七大屬性帶來的變化性,以及享受蒐集不同部位和造型變換的蒐藏趣味。當玩家在遊戲中所變換的造型和屬性,也可以儲存保留下來,自己原本的NFT也會變換造型和保有數值,收藏家可以選擇拿到二級市場去交易賣給他人,而下一位買家所買到的NFT也可在遊戲中繼續使用該NFT的造型和數值能力。