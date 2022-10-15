印度國防部今天宣布，印度已成功自首艘國產核動力潛艦「殲敵號」上，試射一枚彈道飛彈，為印度打擊能力再添助力。

法新社報導，印度「核嚇阻能力」測試使其成為擁有核打擊與陸地、海上和空中反擊能力的6個國家之一，與美國、英國、俄羅斯、法國與中國並列。

這次潛射彈道飛彈（SLBM）試射，凸顯印度在打造自身軍事硬體所做的努力。

印度是世界最大的武器進口國之一，至今仍嚴重依賴俄羅斯的軍事硬體。俄國是印度數十年來最大且關係最久的軍事供應商。

印度國防部在聲明中表示，這次試射對於證明潛艦人員的能力以及驗證彈道飛彈潛艦具有重要意義，這是攸關印度核嚇阻能力的關鍵要素。

聲明也指出，自孟加拉灣「殲敵號」（INS Arihant）發射的飛彈，所有武器系統的操作與技術參數全數通過測試。「殲敵號」是印度首艘自製核動力潛艦。

印度過去曾和擁有核武的鄰國巴基斯坦、中國交戰，並與這兩國長期存在邊界爭議。