民進黨新北市長候選人林佳龍今到蘆洲，提出五大更新政策，包括都市更新、交通、公共設施、文教環境以及增建停車場，並再提「新北有升格升級嗎」話題。新北市政府副發言人張劭斌呼籲，參選人做功課是基本功，不該老是隨意以選舉語言抹煞新北市基層同仁多年來的心血與汗水，如果都還以為新北市的面積是全國縣市最大，更不用期待其對地方正在進行的建設政策，能有多少理解跟掌握。

張劭斌指出，侯友宜市長上任後積極推動「都更三箭」政策，對老舊建築、海砂屋、危樓為首要都更重點標的，老屋改建數是過去二十年都更案總和的四倍，針對三十年以上老屋的多元都更，這四年核准超過600件，更新後戶數高達3萬2000戶。

反觀林佳龍先生在台中執政四年期間，核定的都更案僅4件、危老案僅15件，公辦都更案更是掛零，現在喊出「四年四萬戶」，可行性有多少？還是又是俗稱的芭樂票？相信人民心中自有一把量尺。

交通建設方面，張劭斌批評林佳龍提出的捷運政見，否決的是早已通過交通部專家可行性評估的五泰輕軌，林佳龍時任交通部長，怎麼當時認為五泰輕軌合理，現在又覺得不合理，一場選舉，屢屢上演林參選人打臉林部長、林市長的情節，讓市民有如霧裡看花。

另外，市府團隊已經將蘆洲南北側的農業區納入都市計劃範圍，提出「銀河灣計劃」，新增了公園綠地，同時滿足居民就學、就醫、停車及活動等需求，也規劃醫療用地、產業專用區、商業區及住宅區，蘆洲將成爲智慧化、現代化、國際化的未來之城典範，計畫中就包括了興建「萬坪醫院」照護民眾就醫需求及健康，只待中央加速審議完成都市計畫變更就可加速推動。

張劭斌表示，林佳龍嘴上喊翻新，卻又不睜開眼睛，不是忽視既有的建設或是計劃藍圖，就是仿效拿來變成自己的政見，只是一再突顯自己對新北市的不熟悉，其口中「無心又分心」的詞彙用來自介實則更為貼切。

張劭斌說，為了選舉亂開華而不實的支票，是相當不尊重市民的行為，既來之，則努力之，如果真的有心讓新北發展更好，希望林佳龍多用心，提出真正具有可執行性的政見吧。