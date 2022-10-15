國內今天新增268例本土中重症個案，以及77例新冠肺炎死亡個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，13歲男性有神經系統疾病、長期臥床，因發燒、抽搐、嘔吐至急診就醫，診斷為肺炎合併呼吸窘迫，收治加護病房，為國內第20例青少年重症個案。

指揮中心表示，今日新增77例本土病例死亡個案，為48例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月1日至10月12日，死亡日期介於9月28日至10月12日。

另今天新增268例本土中重症個案，其中包括一名青少年。莊人祥說明，13歲男性有神經系統疾病、長期臥床，曾接種2劑疫苗，10月5日因發燒、抽搐、嘔吐至急診就醫，檢查有左側肺炎，血氧濃度偏低及胃出血，PCR陽性確診，頭部電腦斷層無明顯變化，診斷為肺炎合併呼吸窘迫，收治加護病房，插管使用呼吸器及瑞德西韋等藥物治療。

莊人祥說明，目前國內13至18歲的青少年重症累計20例，分別為11例肺炎、5例MIS-C、3例共病、1例心肌炎，其中6例死亡；另12歲以下兒童重症個案維持247例。

指揮中心統計，今年以來本土病例共704萬8633例，其中3萬497名為中重症，包括1萬989名死亡，輕症或無症狀個案占全部病例的99.57％。