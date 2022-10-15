台中市市長盧秀燕昨（14）晚率領黨內9位女性縣市首長候選人，大展「女力執政」氣勢。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕昨（14）晚舉行首場大型造勢晚會「十全十美・女力挺台灣」，合體全台9位國民黨女性縣市長候選人，展現「藍營一姐」架勢，現場人潮爆棚。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕昨（14）晚舉行首場大型造勢晚會「十全十美・女力挺台灣」，合體全台9位國民黨女性縣市長候選人，大展「藍營一姐」架勢。盧表示，很多人對女性有傳統觀念下的歧視與誤解，她更曾挨轟是「不稱職的媳婦」，但回顧執政台中3年多的成績，證明女性不只可以守護家庭，還可以守護一座城市；盧更直言：「秀燕經歷9次選舉，很可惜今年是抹黑最嚴重的一年」。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，回顧執政3年多，他們累積「女性執政」的經驗，證明女性不只可以守護家庭，還可以守護一座城市。女性執政的溫柔、細心、守護、堅持、勇敢，而且具有同理心，當全球面臨疫情，他們沒有停下建設的腳步，一方面防疫，一方面不斷建設，台中更是首創疫苗快打站、防疫前進指揮所，證明女性能把自己的家顧得很好。

盧秀燕指出，從省議員、立委，她經歷9次選舉，很可惜今年是抹黑最嚴重的一年。有人說媽媽只會「送往迎來」，還有人說「媽媽市長只顧柴米油鹽醬醋茶」，更有人批評她是「不稱職的媳婦」，這些用傳統觀念綁架、惡意攻擊，抹煞女力執政的努力。

針對昨日的造勢活動，盧秀燕強調，感謝來到現場的朋友，也感謝線上觀看的朋友，用行動為他們加油，讓他們確信，侮辱性的批評，台灣人不會認同，只會讓大家更堅定，更勇敢、更團結。盧重申，10位女性參選的縣市首長同台，象徵的「十全十美」，堅持正面選舉，給下一代民主的榜樣，證明女性能夠守護城市、守護台灣、守護下一代。