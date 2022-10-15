民進黨新竹市長候選人沈慧虹參選以來已連續13周舉辦政策發表會，15日再推出「旗艦型政策」，發表「超級城市新竹6大願景」計畫。（陳育賢攝）

沈慧虹（中）今天在前市長林智堅（右五）、立委柯建銘（左五）及所有黨籍市議員候選人的陪同下舉辦「超級城市新竹市─沈慧虹新竹願景發表會」。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹參選以來已連續13周舉辦政策發表會，15日再推出2022年全台首度、最完整、最有系統性的「旗艦型政策」，發表「超級城市新竹6大願景」計畫，現場除交通專家、醫師、客家文化等專家學者齊聚一堂，還有超過20位國家級建築師、景觀設計師，共同為新竹未來加持、打氣。

沈慧虹今天在前市長林智堅、立委柯建銘、華航前董事長何煖軒的陪同下舉辦「超級城市新竹市─沈慧虹新竹願景發表會」，包括、陽明交通大學運輸物流與管理學系教授李明山、王晉元、實踐大學建築學系主任王俊雄、中原大學建築學系助理教授徐昌志、田中央建築師黃聲遠等超過20位學界、建築界人士都到場力挺。

田中央建築師、獲國家文藝獎的黃聲遠表示，這是他人生第1次幫候選人站台，過去以為夢想是想出來的就會一步步實現，但其實需要很多人一起合作，他也讚公務員很厲害，他們最知道實現1件事情的「眉角」。

沈慧虹則以「8年政績市民看得見！」為題，先分享網友臉書貼文《新竹改變大聲說》，指1位網友世代都住在南寮，看到家鄉持續改變，剛成家立業的他，也看見留在家鄉打拚的希望，這就是城市建設帶來的美好，也是政治工作者的初衷。

沈慧虹表示，新竹作為全球頂尖的產業聚落，需要與產業共同成長，要有挑戰世界的格局與視野，新竹要超越西雅圖、舊金山、赫爾辛基，成為1座超級城市，未來將以聰明成長（Smart growth）為原則，創造步行環境、推動交通平權、打造輕軌與無縫轉乘規畫，並保持自然景觀，創造多元特色化的社區。

過去7年多，她帶領市府努力打好基礎，全方位提升新竹市公共建設，也導入設計、美學概念，讓建設多了溫度與人性，這幾年的成績也獲得各界的肯定，獲獎無數，新竹市已經是台灣公共建設的典範，而未來將在幸福城市的基礎上，超越林智堅，讓新竹市從6大面向邁向超級城市。

她的6大願景包括「先進軌道」、「科技首都」、「舊城再起」、「宜居生活」、「幸福加倍」、「未來教育」。

「先進軌道」部分，她已提出將推動「交通12345」，除了打通客雅大道向東延伸、推動輕軌紅綠線、五楊高架向南延伸等，她也公開分享智慧交通政策，過去已在經國橋、光復路進行時制重整，也與國網中心、交大合作，提升技術，未來會進一步透過CCTV影像，追蹤車輛數與軌跡，轉變為數據資料，同時搭配交通情境模擬，作為改善交通的資訊。

「科技首都」包括「竹科X 2.0」，透過都市計畫擴增用地，為未來30年的城市發展創造新腹地。另外，也將爭取國家太空中心擴建續留新竹市，讓太空產業成為台灣的下1座護國神山。

「舊城再起」將透過「東門町造市計畫」，重新改造中正台成為舊城再起的起點，同時也將推動「青年勇氣金」，補助青創業者生活費，鼓勵年輕人創業。

「宜居生活」透過輕軌、步行的方式穿越城市，以人為本出發，規畫「東區的大學城」、「北區的客雅溪大公園」、「香山生活聚落」3區綠帶，打造市民喘息空間，讓新竹永續、宜居又幸福。

「幸福加倍」，政府要從老顧到小，做年輕家庭最好的靠山，讓年輕人安心打拚，未來將推動「公托、臨托、親子館數量加倍」、試辦夜間臨托服務，讓家長喘息、孩子開心；也要讓「早療、身障照護量能加倍」、推動「敬老愛心卡點數加倍」。

「未來教育」將持續推動、延續校舍翻新、修建風雨球場及通學步道，包括已提出的「關埔中小學再＋1」，在關埔1期、2期周邊新設中小學，推動免費營養午餐每餐＋10元；推動英語多領域學習、發展STEAM、AI等特色課程。

沈慧虹強調，「新竹不能走回頭路！」現在是新竹從幸福城市邁向超級城市的關鍵時刻，新竹市要邁向世界就要讓有經驗、會做事的沈慧虹來帶頭。