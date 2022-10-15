新冠肺炎疫情使消費者行為模式改變，越來越多消費者從過去的實體消費轉至網路消費，農糧署與中華郵政合作，開設「聯合推薦」專區，協助通過產銷履歷或有機驗證的農民與電商平臺接軌，希望讓生產者能跟上數位經濟的腳步，透過郵政資源讓安心、優質的農產品直送到消費者手中。

農糧署署長胡忠一表示，疫情改變消費者購物模式，加上今年部分農產品外銷中國大陸受阻，更突顯農民轉型及策略聯盟的重要性。在與中華郵政合作下，農糧署推薦具產銷履歷或有機驗證的產品，消費者可以輕鬆查到農產品的產銷資訊，公開、透明及可追溯；並針對生產者辦理一系列教育訓練，從行銷、文案、包裝甚至拍攝等，讓生產者能跟上數位經濟的腳步，透過郵政資源讓安心、優質的農產品直送到消費者手中。

胡忠一提及，去年1月與中華郵政合作，共獲得809筆訂單、140多萬營業額，今年繼續推動。為吸引更多民眾參與「農郵樂市集」，「i郵購」推出線上優惠，自10月14日起至11月30日「天天買一送一」及「紅利20倍送」。