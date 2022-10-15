盧秀燕致詞時表示，龍津國小是教育百年樹人很好的典範，市府近年也積極協助更新設備與教育環境，盼為孩子打造更好的學習環境。（潘虹恩攝）

台中龍津國小喜迎百年校慶！台中市長盧秀燕15日上午出席龍津國小100周年校慶，與大小朋友共同慶祝，並為操場新鋪設PU跑道剪綵；盧秀燕表示，龍津國小是教育百年樹人很好的典範，市府近年也爭取近2億，讓百年學校的教育環境與設備不斷更新，盼為孩子打造更好的學習環境。

今日校慶除有運動會、PU跑道落成啟用儀式、「LOVE」意象校園造景揭牌等，當晚還有感恩餐會邀請校友回娘家，氣氛熱鬧；盧市長、教育局長楊振昇、龍津國小校長鍾欣男、龍井區長戴燕如及多位市議員和代表皆到場祝賀，一同共襄盛舉。

盧秀燕表示，教育就是百年樹人，龍津國小是很好的典範，百年來作育英才無數，表現傑出。龍津國小在雙語教育、AI機器人、食農教育、閱讀寫作都有很好的表現，在體育方面，桌球、籃球在各項競賽中也獲得優異表現，是1座文武雙全的好學校。

盧秀燕也提到，近年市府爭取近2億預算，拓寬龍津國小外面的中央路、補助學校經費，進行耐震補強、重新鋪設PU跑道及操場、幼兒園園舍及兒童遊戲場改善、禮堂冷氣空調更新、學校電力改善及冷氣裝設等，盼百年下來，教育環境與設備能不斷更新，讓孩子有更好的學習環境。

龍津國小校長鍾欣男表示，感謝盧秀燕、教育局、家長及社區民眾的大力支持，也感謝學校歷任校長、家長會、校友對學校的付出，期盼所有師生傳承優良校風，在既有的基礎上共同合作，為未來的教育持續加油，願「世紀龍津，煥然一新」，攜手迎向下1個百年風華！