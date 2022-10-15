台南市長黃偉哲於今（15）日，在六大社福團體邀請下，出席辦理於新營太子宮圖書館一樓文康活動中心聯誼茶敘。活動在健促活動暖身後揭開序幕。參與團體包含長照團體代表賴建宏(如新護理之家負責人)、 長照團體代表新營老人長期照顧中心陳惠蕙院長 、老人團體代表石村城(麻豆區老人褔利協進會理事長)、社區關懷據點代表施福春(麻豆區油車里辦公處)、身福機構代表林奕宏(長泰教養院新市分院院長)、長照機構代表盧振華（萬安基金會負責人）、婦女團體代表羅菊梅、陳惠美(台南市蝴蝶蘭婦女聯盟協會)等，邀請台南市長黃偉哲與社會局長陳榮枝與會茶敘。肯定黃偉哲任內施政，要與黃偉哲一起挺台南，繼續拼。

黃偉哲致詞時指出，在他任內完成的一區一日照、甚至是一國中學區一日照，讓台南市103家日照機構在台南的佈建率，達到六都第一，未來更會持續增加服務能量。

長照機構代表盧振華會長表示，肯定黃偉哲執政的魄力，也期待他能繼續連任來服務台南的百姓。(台南市政府提供)

長照機構代表盧振華會長表示，很肯定政府長照2.0的推動，而好的中央政策，需要好的地方政府來搭配，他肯定黃偉哲執政的魄力，也期待黃偉哲能繼續連任來服務台南的百姓。

婦女團體代表陳惠美會長也表示，家中長輩收到重陽敬老金、健保福利金、防疫補貼共三千元，十分有感，幫助家庭節省開支，持家不易，執政更難，非常感謝黃偉哲執政的規劃與用心。

婦女團體代表陳惠美會長也表示，常感謝黃偉哲執政的規劃與用心。(台南市政府提供)

黃偉哲結語，執政就跟持家一樣，需要精打細算才能兼顧財政與福利，他舉例，過去負債1100億，現在負債500多億，光是利息就差距數億，省下來的利息就可以用來加強福利。而明年的預算今年就要打算，所以在明年更編列了14億的預算，來挹注重陽敬老金以及健保福利金，靠著一點一滴的累積，才能把福利與服務做的更完善。

六大社福團體，共同喊出「挺台南，繼續拚」的口號，力挺黃偉哲在年底可以繼續為台南市民服務。(台南市政府提供)

茶敘尾聲，六大社福團體，共同喊出「挺台南，繼續拚」的口號，力挺黃偉哲在年底可以繼續為台南市民服務，為社會福利政策，繼續打拼。