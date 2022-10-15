民進黨台北市長參選人陳時中今山友後援會成立大會，正逢今天是防疫第1000天，陳時中致詞時表示，這1000天裡，大家都在對抗病毒，但在這次選舉裡面，卻被一些人把他當成病毒，「我絕對不是病毒，我是率領大家對抗病毒的人」。

陳時中強調，行政上面做得好或不好，都可以被比較或批評，大家要站在一起對抗病毒，一旦被分化，防疫成效就會變得不好。

對於指揮中心指揮官王必勝今在「疫情指揮中心」今屆滿1000天，3度提陳時中「我們懷念他」；陳時中今出席葫蘆寺「九聖齊臨水陸除瘟遶境起駕大典」受訪表示，以前大家天天都見面，早也見晚也見地討論事情，現在卻缺少了這樣的機會，「大家也許想念我吧。」

他說，指揮中心成立1000天，「心情真的是酸甜苦辣都有」，但他還是滿心期待疫情趕快過去、經濟趕快復興。

陳時中強調，這是一次大規模的防疫經驗，未來在氣候及環境變遷影響下，病毒傳染疫情的頻率會更高，如果現在沒有把心理建設、組織體系做好，造成人與人因為政治的對立，將來疫情再發生時，防疫能力會越來越差。

陳時中今天山友後援會成立大會舉行登山健行活動，小英山友會總會長黃楩楠表示，感謝大家今天來參與這個有意義的活動，他一直都支持台灣民主發展，也支持台灣一定要進步發展，希望大家為了大家心中的理想，共同打拚。

他也拜託大家，要當陳時中的替身，替陳時中拉票，支持最有愛心、最熱心、會做事情，還會把事情做好的陳時中。