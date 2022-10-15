24歲馬來西亞蔡姓女大生，曾在17LIVE擔任直播主，17LIVE15日也發表聲明，對蔡女意外深表遺憾，另外嚴厲譴責任何形式的暴力行為，希望逝者安息、親友早日走出哀痛。

17LIVE聲明表示，如同校方所言，蔡女擔任主播時人緣很好，是有禮貌的的學生，在平台開播約1個月的期間，該主播的表現很好，平台亦未發現其有任何不妥行為。

目前案件已進入偵查階段，希望大眾能讓檢警有更多空間還原真相，在真相未明前，呼籲勿有過多臆測、標籤化。17LIVE也會視檢警需求，盡最大努力協助，以釐清事件真相。

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