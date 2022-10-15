英國聖安德魯斯大學(The University of St. Andrews)為英國老牌名校，校史超過600年，且深具影響力的知名校友眾多，其中包含威爾斯親王(Prince of Wales) 威廉及凱特王妃等名人。該校十分讚賞我國繁體字學習環境，近日與台大締結為姊妹校，明年起將展開雙方師生互訪計畫。

英國聖安德魯斯大學成立於1413年，為英語世界中，僅次於牛津大學與劍橋大學等第3所成立的大學，創辦歷史超過600年，且聲名卓著，其知名校友眾多。

台大副校長周家蓓近日率團前往英國，與該校正式締結姐妹校，成為台大在英國的第22所姐妹校，也為台大在全球67國簽署的第641所姐妹校。

台大表示，本次兩校共簽訂3項校級合約，包含母約、交換生合作合約及華語教學合作合約。

其中在華語教學合約方面，台大說明，此為執行教育部「優華語」計畫項下的合作。而聖安德魯斯大學之所以特別獲台大青睞，主要是因該校中華語文學系創系系主任利大英教授熱愛繁體字教學，更肯定台灣坐擁中華傳統文化及多元自由環境，因此推崇兩校合作。

至於實際執行方式，台大提到，聖安德魯斯大學預計明年起，每年將薦送15到20名大三學生到台大學習正體華語、中華文化及專業科目。台大則將每年薦送1位華語教師至該校任教。

周家蓓指出，目前台大「優華語」計畫合作夥伴校，除了新簽約的聖安德魯斯大學，另還包含已簽約的美國的印第安納大學、哈佛大學、德州大學奧斯汀分校、天普大學，以及即將新增的康乃爾大學、華盛頓大學（聖路易市）、及密西根州立大學；共8所國際名校。

周家蓓說，聖安德魯斯大學對於與台大合作展現出高度熱情，主動安排交換生來台人數以每年10名作為約定，顯見對台大教學的高度肯定。經此一新增計畫，台大未來每年與英國的大學交換人數將達50人，在疫情過後，交換生計畫不僅恢復過往盛況，活絡度可望更勝以往。

而在今(15)日舉行的校務會議上，校長管中閔也介紹在3月首創的「國際引路人計畫」，此為專門為國際生打造的師徒制實習計畫，由政府、企業、民間機構高層擔任國際生實習導師，校方為此與70多間合作機構簽署合作意向書。

管中閔提到，計畫推出之後，今年已媒合58名境外生到40個企業、單位實習，明年將增加實習機構數量與參加學生名額。