國民黨苗栗縣長候選人謝福弘抨擊鍾東錦是假庶民。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真），

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎要選民告別黑金政治。（徐定禎錦競總提供／謝明俊苗栗傳真），

苗栗縣長競逐白熱化，由於縣長候選人的財產申報14日甫出爐，財產最多的鍾東錦，成了另2個候選人攻擊揶揄的對象。徐定禎語帶譏諷地說有錢可以任性，令人羡慕，謝福弘則抨擊鍾東錦是假冒庶民，鍾東錦則透過發言人強調是自己傳統理財方式，加上妻子家族繼承，都已依法申報。

徐定禎表示，這是很讓人羡慕，有錢可以任性，可以大灑幣，我們比較沒錢，只好認命，認真勤走，當初台中中2選區顏寬恆70幾筆土地，鍾東錦有159筆，有2倍多，真讓人羡慕，但是選舉還是要一步一腳印，如果是比財力的話，那乾脆改投標的方式好了，當然合法取得的我們沒意見，苗栗還是要告別黑金政治，派系政治，要打破苗栗長期的派系把持，希望鄉親一起把苗栗國的標籤撕下來。

謝福弘則表示，鍾議長為了選舉在欺騙選民，一直用虛假的形象包裝欺瞞選民，明明曾經犯下群毆致死，他卻辯稱只是拿西瓜刀殺人未遂，現在他又宣傳說他是庶民，假裝親民，結果他光是存款就破億，還有土地159筆和一堆房產。這些虛假的人設與真實都有巨大的落差，顯示他對選民一騙再騙，沒有誠信，應該兌現承諾立即退選。

鍾東錦則透過發言人陳怡樺表示，自己在理財上傾向比較傳統的方式，就是老一輩人說明有土斯有財，因此，當他有些積蓄時就購買土地，加上議長妻子的家族原本就有繼續一些房產，在這次選舉中都依法申報。