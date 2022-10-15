20歲從《原子少年》出道、前「天王星」成員小孩（本名：何世華）近來捲入酒後意圖侵犯風波，他決定退出團體以免牽累他人，昨(14日)他在退團前出席事發前已談定的校園演唱會，現場粉絲加油送暖聲不斷，稍早，原子少年官方IG宣布，由於小孩情緒波動太大，怕避免影響演出品質，將取消出席明天的活動，好好靜養。

小孩本月5日遭一名網美控訴酒後意圖侵犯、交往後冷暴力等多宗罪，雙方各說各話，男方友人稱發生關係是女方主動要求，並稱小孩本身有過動和妥瑞症，從小就有暴力傾向，發作時可能會搥牆，因此嚇到女生，當時並無意圖侵犯女方。

原子少年官方IG發文。（圖／翻攝自atomboyz.official IG）

2天後網美在家人陪同下到警局報案，指出男方在她不願意情況下使用暴力企圖侵犯、男方為了演藝事業進行道歉安撫，種種行為不能原諒，會循司法途徑釐清真相。而小孩隨後發6點聲明反擊，強調重點是女方第一次在他酒醉情況來他家時，「我是否違反女方意願脅迫求愛」，並表示兩人發生親密關係是交往後的事，「且男女雙方均滿16歲在交往中的合意親密關係，並沒有違反法律」。

昨小孩與其他成員到銘傳大學參加風波前就簽約談好的演唱會，一連唱跳了3首歌曲，小孩表情嚴肅，多數時間不發一語，其他成員和觀眾則是紛紛用動作或出聲關心小孩。今稍早，原子少年官方IG發出黑底文宣布，小孩將取消退團前的最後活動，「昨日歌迷的支持與鼓勵，小孩均有感受，因近日各項狀況影響，身心狀態上起伏較劇烈，小孩個人評估後，為避免影響演出品質，16日的活動將不出席，以進行休養，敬請見諒。」

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