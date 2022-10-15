苗栗縣長候選人鍾東錦15日成立卓蘭競選總部。（鍾東錦競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長候選人鍾東錦與縣議員候選人楊恭林，15日上午舉辦卓蘭聯合競選總部成立大會，現場吸引數千人到場參加，鍾東錦表示，當選縣長後，將與縣議員楊恭林齊力合作，共同推廣卓蘭水果王國的美名，同時幫助農民解決缺工、缺地等問題，全面提升農民收入。

鍾東錦表示，卓蘭鎮素有水果王國之稱，但缺乏專門的行銷推廣中心，未來可用公有土地規劃專門的卓蘭農特產展售中心，進行楊桃、葡萄等農產之販賣與推廣，同時與休閒農場及觀光果園合作進行採果等體驗，提升農民收入。

此外，為了解決果農缺工、缺地等問題，首先將盤點縣有土地現況，將閒置空間或南橫快速道路旁的浮覆地，放租予農民種植優良水果，保障農民耕作權利，更能促進縣有土地活化、有效利用與管理，以達土地之永續利用，增加縣政收入，同時透過農會與人力仲介公司合作，統一引進外籍移工，於果農最繁忙的時節，提供足夠的人力幫助採收、運銷，避免因為缺工，造成農民損失。

鍾東錦指出，苗栗採果行程將是最主要特色，未來也將發展卓蘭觀光幹線公車，於假日巡迴繞行各景點、果園，透過便利而高品質之公共運輸服務，提升遊憩據點之可及性與便利性，創造友善之旅遊環境，藉此打響卓蘭一年四季都有甜美的水果王國名號。

鍾東錦表示，卓蘭在苗栗縣南端，教育和醫療資源較為缺乏，對此可透過國際智慧城市，增加網路頻寬、充實各個學校硬體設備，加強數位和國際語言教學，並在衛生所添購針對年長者使用醫療輔助器材，推廣健康城市的發展，同時照顧家中的小孩和長輩，並強調針對65歲以上長輩規畫的福利政策，每年3節包含端午、中秋、春節，每節1000元，總共3000元的敬老金，只要當選後，將盡速辦理發送，彰顯對苗栗縣長者的尊重。