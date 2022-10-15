國民黨苗栗縣長候選人謝福弘，15日上午成立獅潭競選總部，謝福弘把握機會，到獅潭老街購買豬籠粄與仙草茶，享受獅潭鄉「庶民的幸福日常」。謝福弘表示，相較於對手候選人鍾東錦聲稱自己是庶民，但才喊完1天，就被縣選委會公布鍾東錦議長身家驚人，在全國縣長候選人中也「不落人後」，難怪選戰造勢操弄的揮霍令人咋舌。

謝福弘強調，鍾議長一直用虛假的形象包裝欺瞞選民，明明曾經犯下群毆致死，他卻辯稱只是拿西瓜刀殺人未遂，現在他又宣傳說他是庶民，假裝親民，結果他光是存款就破億，還有土地159筆和一堆房產。這些虛假的人設與真實都有巨大的落差，顯示他對選民一騙再騙，沒有誠信，應該兌現承諾立即退選。

謝福弘獅潭競選總部成立大會現場約數百人參加，謝福弘表示，獅潭是好地方，鄉內七個村都在台三線上，鄉內好山好水環境優美，還有宗教聖地仙山可串聯南庄觀光線，謝福弘喊出要讓獅潭成為宗教觀光園區，未來透過宗教聖地仙山、樟之細路的鳴鳳古道、四季農產、地景整合等，讓獅潭鄉成為民眾單車、路跑、露營的絕佳去處。

謝福弘表示，獅潭是苗栗的後山，鄉內民情純樸，因為以農業發展為主，鄉內人口高齡化，好在傅學鵬當縣長時，爭取興建錫隘隧道打通前後山，並在劉政鴻縣長時完工通車，讓獅潭鄉民不再因為交通影響出入，也因為獅潭鄉的條件，位在明德水庫上游，水源保護區的條件，因此發展特色產業很重要，謝福弘希望透過火車頭效應的宗教觀光，帶動發展觀光與農產業。

謝福弘強調他才是真庶民，他在與韓國瑜合拍競選影片時，與韓國瑜喊出「莫忘世上苦人多、苦民所苦謝福弘」，未來他也要透過整合台三線的觀光資源，連結三灣、南庄、大湖、泰安等鄉鎮，活化台三線的各項商機，讓獅潭鄉民能感受宗教觀光園區的效益，進而漸進式的解決獅潭鄉的農民高齡化及人口流失問題，謝福弘也向獅潭鄉民懇託，懇請獅潭鄉親支持謝福弘，讓苗南出縣長，帶動苗南地區的均衡發展。