去年營建業大喊缺工，勞動部因而接連大幅度放寬重大公共工程、民間工程引進移工標準，除了下修金額門檻外，也開放7類別具公益性的民間工程可以引進移工，近日內政部營建署建議下，勞動部把「辦公、服務設施」納入具公益性的範疇內，預估每年會有320件適用、估計增加1800名移工。

受惠於放寬標準後，據統計，截至今年8月為止，政府重大公共工程移工引進人數已達1萬222人，重大投資營造業也已引進1315名移工。

據統計，營建工程業職缺數在2021年上半年達3萬354個、創下有調查以來新高，今年上半年雖然職缺數減少，但仍有2萬4900個職缺，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組蘇裕國表示，內政部營建署反映營建業仍缺工，而商辦也能創造國人就業，具有公益性質。

此次開放的商辧包括金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、證券公司（證券經紀業、期貨經紀業）、票券金融機構、電信局（公司）、電力公司之營業場所、一般事務所、自由職業事務所、辦公室（廳）、未兼營提供電影攝影場動畫影片製作場所、有線電視及廣播電台除攝影棚外其他用途場所、少年服務機構綜合之服務場所及身心障礙者就業服務機構等。

蘇裕國說，除了要符合經「核准獎勵民間投資興建之工程」列表外，依審查標準規定，民間工程要總金額達2億元以上、契約工程期限達1年6個月以上，或是契約金額達1億元以上，未達2億元，累計其他民間重大經建工程契約達2億元以上，契約工程期限達1年6個月才能申請移工，此次開放預估每年會新增320件、引進1800名移工。