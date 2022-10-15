2022高雄電影節特別與甫成立南部中心的公視台語台合作，世界首映「台語有影」系列影片，黃鐙輝、藍葦華主演的《拳職人員》今（15日）舉辦媒體見面會，2人在片中扮兄弟檔，其中有場在車上吵架的戲，黃鐙輝忍不住爆料藍葦華真的是往死裡打，「我被巴頭巴到超生氣，讓我其實有想站起來打他！」可是劇本裡沒寫他還擊，所以只好油門催到底，本來觀看的螢幕架在車子正前方，「我就發現大事不妙，放在這裡我會被撞」。

黃鐙輝在片中飾演拳擊教練，恰巧拍攝時，木村拓哉主演日劇《邁向未來的10count》也是扮拳擊教練，讓他搞笑直呼：「很怕被誤會像木村拓哉！但其實我們先拍完了。」前期他也接受密集訓練，「結果第一天就被操爆，跳繩跳到沒力，結果教練竟然說『熱身完畢』，一天操2小時真的度日如年，操到快往生！」忍不住抱怨導演，片中飾演退役拳擊國手的藍葦華為什麼不用訓練。不過黃鐙輝說演戲還是喜歡來真的，所以受傷難免，但每次拍戲都會受傷回家，被老婆罵「你是笨蛋嗎？」還會問隨行人員「怎麼會每次都受傷？」笑言老婆「可能有偷偷加保險。」

《拳職人員》探討追求夢想途中遇到現實問題，到底要不要走下去。黃鐙輝也因為這部片，激起自己最初成為搖滾歌手的夢想，不忘趁機催票，自己與阿Ben合組的「板凳樂團」會在10月21日舉辦線上演唱會。他說人生短短，所以不放棄任何置入的機會，所以這次《拳職人員》的片尾曲〈殞落也帶不走我的勇敢〉也是由他創作演唱，黃鐙輝笑喊：「我就是堅持到底，無所不用其極的置入，總有一天導演會用你的歌！」

藍葦華在片中飾演一個退休拳擊手，不希望弟弟步上自己的後塵，被問到現實生活中是否會阻止小孩走演員路，2人表示完全不會，會尊重小孩的決定，而目前育有1女2子黃鐙輝在現場透露，自己原本有打算要再生一個，但老婆已快40歲，怕還要花時間恢復最後作罷，「我覺得領養就好，我現在有領養一個非洲和一個台灣的小孩，搞不好最後比較孝順的還不是自己親生的」。

高雄電影節於10月14日（五）至30日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、喜樂時代影城-高雄總圖店、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫、夢境現實MR沉浸式劇院播映。影展片單、售票資訊、「請神造夢：XR 沉浸式演唱會」等相關活動，敬請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。購票請上年代售票系統「高雄電影節專區」；「高雄電影節線上平臺」於影展期間同步放映國際競賽入圍短片。