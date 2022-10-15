前日本職業摔跤手北村克哉在退出錦標賽後轉戰YouTube當起網紅，誰料，在12日時驚傳身亡，享年36歲，引起外界震驚，據日媒報導，死因還在調查當中。

據日媒《東京體育報》報導，北村克哉12日突然感覺身體有異狀，自行叫救護車就醫，誰料，他的狀況突然急遽惡化，並於當日離世。北村克哉在過去參加比賽時，因腦震盪而退出摔跤賽事，後轉型當健身網紅，在YouTube開設頻道，分享健身和生活大小事，至今已累積超過7萬餘名粉絲訂閱。

北村克哉驟世的消息引發外界震驚，離世的原因也引起討論。據相關人士採訪中指出，北村克哉在為下一次的健美比賽做訓練。而他IG最後更新動態是10月11日，影片中可看見他正在舉著啞鈴鍛練手臂，並以「bodybuilding」、「training」、「飲食控制」等標籤，透露自己正在雕塑身材線條。因此就有網友猜測逝世原因和過度的鍛鍊、飲食限制有關。

北村克哉離世的消息傳出後，有許多粉絲湧入他在5日前的最後影片留言悼念，表示「真誠地祈禱靈魂的安息」、「他受到了各種各樣的批評，但真正見過他的人都說他是一個『謙虛善良的好人』」、「與你的外表相反，你很冷靜，在與粉絲打交道時，總是面帶微笑，溫柔而堅強，祈禱你安息。」