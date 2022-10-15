尼莎颱風暴風圈侵襲機率。（圖／翻攝自氣象局）

第20號颱風尼莎今下午2時生成，氣象預報員曾昭誠表示，不管尼莎颱風通過巴士海峽的路徑偏北或是偏南，都不會直接影響到台灣陸地。而台灣風雨最大的時間將會落在明、後天，新竹以北、東半部會有大雨或豪雨發生機率，大台北山區、宜蘭會有豪雨等級以上的雨量發生。

氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今日14時發展為輕度颱風，為編號第20號「尼莎」颱風，預測朝西通過巴士海峽，氣象局將於今16時00分發布第20號颱風海上颱風警報，17時40分舉行記者說明會，並於17時發布風雨預報。

氣象預報員曾昭誠表示，以尼莎颱風目前的大小來說，不管尼莎颱風通過巴士海峽的路徑偏北或是偏南，都不會直接影響到台灣陸地，因此發布陸警的機率較低。

曾昭誠指出，明後天是雨量最大的時候，迎風面的北部和東北部會有最多的雨，新竹以北、東半部會有大雨或豪雨發生機率，大台北山區、宜蘭會有豪雨等級以上的雨量發生。風力的部分，明天到周二西半部都會有強風出現。

氣象局今15時15分發布陸上強風特報，受到颱風外圍環流影響，嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東半部及台南沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。