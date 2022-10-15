民眾黨中西區議員候選人許瑞宏競選總部成立大會，赫然出現台中市長盧秀燕競選旗幟。許瑞宏表示，盧政績有目共睹，支持她連任。（陳淑芬攝）

民眾黨中西區議員候選人許瑞宏競選總部成立大會，擅長模仿民眾黨主席柯文哲的藝人郭子乾站台力挺。（陳淑芬攝）

民眾黨中西區議員候選人許瑞宏15日舉辦競選總部成立大會，舞台上赫見台中市長盧秀燕競選旗幟飄揚。對此許瑞宏表示，他是盧的選民及選票，民眾黨在中市沒提名台中市長候選人，盧的政績有目共睹，他支持盧連任，並希望在她帶領下，台中會更好，而市議員中西區選區，他主張藍、白、綠各1席，監督市政公平又有效率。

許瑞宏競選總部成立大會邀請擅長模仿民眾黨主席、台北市長柯文哲的藝人郭子乾及網紅阿裂，以「雙柯Ｐ」站台力挺，吸引數百名支持者到場，並安排民俗技藝團演出，現場熱鬧滾滾，最醒目的是舞台上出現藍營爭取連任的台中市長盧秀燕競選旗幟。

對此許瑞宏回應表示，他也是盧的選民及選票，盧政績有目共睹，民眾黨在中市沒有提名市長候選人，在沒有母雞帶領狀況下，盧也是他們的依靠。他強調，支持盧連任，希望在她帶領下，台中市會更好。

許瑞宏質疑，為何每次選舉就是吵架？造成社會或藍、綠對立，台中市中西區選區議員有3席次，過去不是「2綠1藍」，就是「2藍1綠」，只有兩種聲音。希望讓中間選民、白色能有1席次的機會，他主張藍、白、綠各1席 ，監督市政公平又有效率。

民眾黨台中市黨部主委郭達鴻則表示，民眾黨並沒有提名台中市長候選人，黨籍市議員候選人依各自的人脈、資源，各自去找當選的最大公約數，黨部對支持藍、綠都沒有意見。