74歲資深藝人甄珍（本名：章家珍）與兒子章立衡（原名：劉子千）本月6日爆出失聯超過46天，親友都十分擔心，2天後甄珍親自從微信朋友圈報平安，表示目前看到的傳聞都不正確，沒有人有權利替她發言。今(15日)稍早章立衡也在臉書粉絲團親自發文了，表示：「我想打開天窗說亮話，禮貌上提醒某一些人，若有誹謗、污衊，或造我謠的行為，我會保留權利追究法律責任的。」

知情人士先前透露甄珍和章立衡8月底起到北京處理和劉家昌之間的訴訟後就此失聯，妹妹銀霞也聯繫不到人，甄珍僅在朋友圈留下：「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝」，之後仍毫無音訊，後來傳出甄珍疑似是為了躲避朋友借錢才搞消失，更有傳聞指甄珍母子人在歐美，目前兩人都平安。

章立衡發文。（圖／翻攝自Jeremiah 章立衡臉書）

對此，《三立新聞網》報導，甄珍在本月8日左右在朋友圈再度發文，強調很抱歉讓朋友擔憂、困擾，對於檯面上這些自稱是好友的爆料都不完全正確，沒有任何人有權力替她發言，今後有任何進展會親自向社會，媒體，及關心自己的朋友說明，若有失禮之處還請大家見諒。

章立衡回應網友。（圖／翻攝自Jeremiah 章立衡臉書）

今稍早，章立衡也在本名「Jeremiah 章立衡」的臉書專頁出聲，寫下：「最近看到了新聞滿天飛，也知道某一些人在跳腳替古人擔憂，謝謝你們的抬舉。我想打開天窗說亮話，禮貌上提醒某一些人，若有誹謗、污衊，或造我謠的行為，我會保留權利追究法律責任的。有得罪之處請多多包涵。謝謝大家的關心，祝大家有個美好的周末！」有網友問他：「欸你中文怎麼變那麼強，連汙衊都打得出來」，他回應：「這年代還需要打字嗎」。