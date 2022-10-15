國民黨新竹市長候選人林耕仁今（15）日表示，10月8日雙十國慶嘉年華，鄉親用國旗飄揚的震撼畫面，感動人心；10月16日他將回到家鄉香山，舉辦「香山大團結，親子園遊會」活動，用歡笑與掌聲打造幸福香山。他呼籲大家團結齊行，這一戰我們一起贏。

林耕仁今日在臉書發文表示，選舉一路走來，感觸真的很深。在24年的歲月裡，正是新竹市民，始終跟他站在一起。這份疼惜深刻而感動，他知道唯有全力以赴，才對得起鄉親朋友的期待，「咱新竹人的未來，林耕仁當仁不讓，唯一承擔！」

林耕仁強調，10月8日雙十國慶嘉年華，大家用國旗飄揚的震撼畫面，感動人心；數千新竹市民、近百位里長、議員同仁全力相挺，振奮士氣。這周日，10月16日，他們將回到家鄉香山，舉辦「香山大團結，親子園遊會」，用歡笑與掌聲打造幸福香山。

對此，林耕仁喊話：「香山出發，團結齊行，這一戰我們一起贏！我是新竹人，我是林耕仁。」