連鎖超商近年來推出會員制度，只要在結帳時報手機號碼或刷條碼就能累積會員點數。有名女網友在論壇分享自己因為報會員電話時被騷擾的經驗，發文呼籲大家「不要報號碼」，文章曝光後引發熱議，不少網友們留言表示都：報媽媽的+1。

一名女網友在論壇「Dcard」上以「不要報會員電話！！」為題發文表示，日前在某超商門市買東西報會員電話時，被一位變態噁男店員記住手機號碼，之後她就被加Line加臉書及各種群組，「甚至還用旅館電話打電話給我！」讓她覺得非常噁心，奉勸大家報會員時不要報號碼改刷條碼。

女網友在論壇分享自己因為報會員電話時被騷擾的經驗，發文呼籲大家「不要報號碼」。(翻攝Dcard)

文章曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「我都直接刷條碼」、「我也是直接刷條碼，還要念電話好麻煩」、「能刷條碼就刷條碼，拿不出手機就算了，不想報電話號碼，這種事情真的很可怕，無論是騷擾還是推銷都很煩」、「報電話派+1，但我報的是我媽的電話…難怪我沒這種煩惱，我媽：？？？」、「報媽媽的+1」、「媽媽：最近旅館電話幾百通，你有頭緒嗎？」、「媽媽：妹妹啊～你附近超商的店員帥不帥？」。