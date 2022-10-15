在今日對陣金塊的熱身賽中，勇士迎回了克雷湯普生(Klay Thompson)以及卓雷蒙格林(Draymond Green)的回歸，完全體的勇士在上半場結束握有8分領先，不過金塊在第3節尾段拉出一波12比0攻勢決定比賽勝負，最終以119比112擊敗勇士。剛奪下上季FMVP的柯瑞(Stephen Curry)進帳全場最高的23分，比賽中還發生慶祝完後不慎摔倒在地的爆笑畫面。

勇士此戰最大的焦點在卓雷蒙格林及普爾(Jordan Poole)2人身上，這也是他們爆發衝突後首度一同上場作戰，賽前也如同往常一樣以手勢加油打氣，不過實際上場後可能還是有些芥蒂存在，卓雷蒙格林全場出賽4分鐘只拿下4分、2籃板及1助攻，此戰回到板凳替補出賽的普爾手感也冰涼僅得3分。

在賈瑪莫瑞(Jamal Murray)缺陣之下，金塊新秀海蘭德(Bones Hyland)跳了出來，單場攻下19分彌補球隊火力，2屆年度MVP約基奇(Nikola Jokic)也有著21分表現。而過去時常在第3節掀起一波流的勇士，反倒是由金塊展開攻勢，在86比84領先時連拿12分甩開勇士，比賽就此定調。

Curry se empolgou tanto que até caiu 😂 pic.twitter.com/DZv2ol3aLH — Stephen Curry BR 🇧🇷 (@CurryBrazil) October 15, 2022

第3節更是出現令人捧腹大笑的一幕，柯瑞在三分外線出手後彈框而出，隊友搶到籃板再次將球傳給他，已經撲出去防守的布魯斯布朗(Bruce Brown)來不及對位，獲得如同海一樣大空檔的柯瑞命中三分後，開心的高舉雙手歡呼，不過柯瑞回防後卻意外摔倒在地當場樂極生悲，隨後他趕緊爬起身防守，若無其事地繼續比賽，看來新賽季還沒開始，《俠客烏龍球》(Shaqtin-A-Fool) 就有新素材了。