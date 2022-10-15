劉姓男子與未曾謀面的女網友裸聊後，立刻遭人要脅花錢消災。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方日前破獲台版N號房案，數百名受害女子遭側錄裸體影片，不只女性常受騙遭側錄裸照，南科工程師也常受騙與女網友裸聊，遭對方側錄，再威脅花錢消災，因每次金額數萬不等，多數宅男工程師恐名譽受損，選擇花錢消災，警方估計裸聊報案的每年約有10件。

台南市剛逮獲以韓國N號房為啟蒙的張姓男子，假冒女攝影師身分騙取數百名女子裸體影片當得意珍藏，相關裸聊側錄案件，也有不少南科工程師上當受害。

23歲劉姓男子在南科上班，今年3月透過交友軟體認識化名「芯欣」女子，彼此聊沒幾句即加入line，對方超乎熱情的跟他要手機電話，並傳送可疑網址，宣稱可供男方在遠端操控跳蛋，更直接邀約裸聊。

待劉男脫去褲子露出下體後，對話隨即有聲稱是女方哥哥的男子出面，聲稱已側錄照片，並從手機植入木馬程式，盜取親友手機號碼，要脅劉男花5萬元買點數「處理」，否則要聯繫劉男親友。

劉男對詐騙人員的說詞信以為真，認栽花錢匯款，仍擔心的吃不下飯，決定到警局報案，警方依照詐騙案受理，並告知對方只是騙錢，不可能輕易取得劉男親友的號碼。

善化警方估計，每年約有10件左右的網路裸聊詐騙案，幾乎都是未曾謀面就先破財，多數受害者是南科上班的宅男，包括工程師或建案工作的師傅。

因類似案件受害人多數自認倒楣，羞於報案，警方呼籲網路謹慎交友，切勿傳遞私密照片。