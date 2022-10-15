台南市議會及市政府合辦的歡樂氣墊嘉年華活動，現場布置將近20座氣墊，提供孩子們免費玩。（台南市議會提供／洪榮志台南傳真）

「3、2、1，Go！」台南市議會及市政府合辦的歡樂氣墊嘉年華活動，今天起一連2天在市府西拉雅廣場登場，現場布置將近20座氣墊，提供孩子們免費玩。議長郭信良還透露，議會後方的南島路上，還有一座隱藏版的「火山歷險記」氣墊，高達10公尺，有大型滑水道，難得一見，千萬不要錯過。

當郭信良及立委陳亭妃、市議員許至椿等人一同倒數時，一旁等候的孩童們早就摩拳擦掌，只聽見「Go！」聲一響，馬上就迫不及待衝向心儀的遊戲氣墊，現場氣氛十分熱鬧。

郭信良指出，議會與市府合作舉辦過不少活動，這是第一次辦理這麼大型的氣墊嘉年華會，特別借用市府西拉雅廣場布置將近20座氣墊，希望讓孩子們免費玩個夠。

陳亭妃也童心大發地說，連她自己都不曾見過如此多的遊戲氣墊，小朋友來到這裡一定會十分驚喜。此外，晚上在議會廣場還有燈會，如今的議會已不再是冷冰冰的機關，而是與人民親近的議會，大家一定要把握時間來玩。

郭信良還提醒，15、16日的歡樂氣墊嘉年華，開放時段為上午9點30分至11點30分、下午1點到4點，中午休息，請市民鄉親帶著小朋友依開放時段前來玩，並配合工作人員指示，才能玩得平安、暢快。