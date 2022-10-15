房地產景氣趨於理性，近日市場大多由剛性需求支撐，自住買盤挑起大樑，讓屋況瑕疵議題再度引發關注；信義房屋指出，購屋糾紛的第一名向來是屋況瑕疵，據調查，有近九成的民眾都曾經碰過，其實只要在看屋時掌握三大重點，就能有效趨吉避凶。

信義房屋總經理室協理陳毓禮觀察，近期市場交易以自用買盤為主，自住客對屋況的要求與期待向來比較高，倘若碰上漏水、壁癌等屋況瑕疵，都會非常困擾，輕則買賣方協調、找出解方，重則對簿公堂、曠日廢時。

目前大多數買賣是用現況交屋，在善盡告知義務的情況下，這雖然較無爭議，但實質上來說，很多瑕疵糾紛都是在交屋後才發生，所以民法才規定屋主有相關的瑕疵擔保責任。

如果想要防範於未然，陳毓禮分享看屋時的三大重點，第一，是對房況本身盡可能的多問、多觀察，直接瞭解有沒有滲漏水、壁癌等狀況，包含過往的修繕紀錄也得掌握，建議可以先準備好問題清單，免得到現場看屋時有所遺漏。

在看屋時，可以準備個手電筒，看看牆面是否色差、有局部粉刷過的痕跡，倘若有，就得特別當心是否有漏水或壁癌；天花板有無水漬、緊鄰廁所或廚房的牆面底部有無水痕等等，也都要看仔細。

第二，要擴大關注焦點，包含鄰居是什麼樣的人、相處的狀況如何等等，都要多打聽，畢竟千金買屋、萬金買鄰，倘若鄰居的相處不和睦，住進去也容易不開心。第三，如果是社區大樓類型的物件，包含管理基金、管委會的運作是否良性健康等等，都要留心。

此外，找優質的房仲品牌也是關鍵，以信義房屋來說，首創採用不動產說明書，將屋況白紙黑字的記載下來，也提供消費者保障，首創的漏水保固、海砂屋、輻射屋的保障、成屋履約保障等等，甚至這幾年還推出蟲蛀保障，不斷優化服務，就是希望消費者買到好屋。