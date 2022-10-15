「我不服醫生對我的死刑判決，所以我必須自己救自己！」

知名的健康節目主持人，同時也是暢銷書作家的謝英琴，因為經營事業成功，又有「最美董事長」的封號，她曾經兩度罹癌後，從此大徹大悟「健康才是一切的根本」。抗癌成功的她，透過新書「救命功課」分享她的心路歷程，經歷了生死大關的她，希望藉著新書提醒大家，每一個人都值得擁有更好的方式和更好的選擇，讓生命邁更美好的境地。

謝英琴兩度罹癌，她希望分享自己的抗癌心得，鼓勵更多的人。(謝英琴提供)

曾兩度抗癌成功的美女企業家謝英琴，睽違十年出版新書「救命功課」，這是她的第八本書，也是她集結自身多年的健體保養精華，以運動、排毒、身心疏泄作為生活日常，希望可以指引更多在健康道路上迷途的人，開啟邁向「真健康」征途的第一步。

謝英琴19歲時隻身從屏東鄉下來到臺北，做過業務助理、美容師，成為擔「美麗人生」節目主持人之後，經常分享健康與美容知識，廣受粉絲歡迎。但其實她曾因長期壓力大加上飲食不正常，常常一個星期只吃一條吐司或幾碗泡麵造成健康亮紅燈，不僅有子宮肌瘤、卵巢水瘤，還有十二指腸潰瘍和間質性膀胱炎，更在她事業穩定成長之際，發現自己得了乳癌，「第一次罹癌的痛苦，沒讓我學會，痊癒後我依然工作忙碌，繼而產生許多不良的生活習慣，這些習慣短時間內不至於產生致命的重大疾病，卻長期不斷侵蝕傷害著我的身心，因此身體常常呈現亞健康狀態，例如失眠、酸痛、情緒失調。」直到二度罹癌後，她才大徹大悟「健康是一切的根本，錢沒了可以再賺，朋友沒了可以再交，愛情沒了可以再找，但是健康沒了，人生的指針離歸零也就不遠了。」

事業成功讓謝英琴獲「最美女董座」的封號，但在生死關頭的抗癌過程中，她大徹大悟。(謝英琴提供)

謝英琴建議病友，除了營養和持續運動之外，保持正能量的心念也很重要。(謝英琴提供)

面對突如其來的打擊，謝英琴下定決心徹底改變自己的生活方式，想讓自己的治癒率提高，除了找對醫生做完整的治療評估之外，術後的身體調養和運動也很重要。她脫掉高跟鞋，換上運動鞋，開始跑步、健身，並開始吃新鮮蔬食和五穀粉等等讓身體排毒，謝英琴以自身經歷奉勸大家「要活就要動」，不要寄望「懶人瘦身」，以為躺著就能瘦，或者以工作繁忙、沒有時間做藉口，拒絕流汗、拒絕運動，更不要為了各種「小確幸」而縱容自己大快朵頤，一味放任口腹之慾的結果是離健康越來越遠，大部分不健康的人都和肥胖脫不了關係。

謝英琴在書中提到，她觀察過很多和她同樣得到乳癌的朋友們，有些人是心中怨念阻塞太深，不是把責任都攬在身上，就是把責任過錯推到別人身上，這些負面的心念容易卡住胸部的能量管道，人體有十二條經絡，這些經絡都是有相生相剋的原理。只要有經絡不通，就容易產生病變。

謝英琴認為，除了將心念轉成正能量，加上強力的運動和訓練心肺功能也很重要。例如爬樓梯、爬山、跑步、游泳、肌力訓練、瑜珈等，不能間斷要每天持續一小時以上，也可以配合頭部按摩，適度放鬆自己頭部的經絡，也是很好的方法。

謝英琴這幾年愛上跑馬拉松，她認為跑步是一場與自己內在的對話與競賽，剛開始學跑的時候，她曾經累到躺在床上三天三夜爬不起來，學跑步的過程也讓她吃足苦頭，經過一些鐵人朋友的剌激，加上她也查了很多資料發現癌症就是一種新陳代謝的疾病，所以無論如何她都要突破自己，而她也的確做到了。

經過一段時間休養調理，身體逐漸康復的謝英琴，決定分享自己的經驗，教導大家如何活得更健康，「因為病過，所以懂得如何愛惜自己，因為痛過，所以懂得如何不再痛，種種的經歷讓我找到人生的方向，從我獲得新生的那一刻起，把自己的經驗提供同樣受病痛折磨的人分享，讓大家學會自我調整體質，減輕痛楚，成為我人生的使命。」