「2022 Mattauw大地藝術季」由塔山之歌鄒族古謠傳唱開場。（李俊淇攝）

「2022 Mattauw大地藝術季」在總爺藝文中心開幕，台南傳統藝陣表演接力演出。（李俊淇攝）

台南市府耗時3年，集結13位策展人及62位藝術家團隊，打造出全台目前最大規模的大地藝術季，今（15）日在總爺藝文中心進行開幕典禮，由塔山之歌鄒族古謠傳唱為典禮開場，台南市長黃偉哲與文化部政務次長蕭宗煌以「取曾文溪水」進行啟動儀式，而活動將一連舉辦至明年1月29日。

文化局說明，麻豆大地藝術季是一個3年計畫，從2019年的到「麻豆糖業大地藝術祭」開始，到今年的「2022 Mattauw大地藝術季」，這次以「曾文溪的一千個名字」為題出發，將專注的議題溯源至曾文溪全域138公里，分別在總爺藝文中心、大隆田與渡拔地區等3大展區，打造出超過60件的藝術作品展示。

台南市長黃偉哲表示，感謝3年來各位參展人與藝術家實地踏查曾文溪流域，創作出如此感動人心的作品，帶來如此精彩的視覺饗宴，也希望越來越多人能了解台南的母親之河-曾文溪的故事。

文化局長葉澤山表示，藝術季活動將跨越國曆及農曆新年，一連舉辦至明年1月29日止。活動串連市道171線的3個展區，民眾可到場欣賞藝術家寄予對流域治理的期盼與願景所打造的藝術創作

文化局補充，活動期間還將舉辦多場工作坊、講座論壇、食農教育體驗、大地運動會、藝術展演及線上podcast等多元主題體驗，讓民眾親身走進曾文溪的萬物生命場域。