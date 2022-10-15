全國中小學客家藝文競賽15日在七堵國小進行北區初賽，分成3類、5組，讓學子們展現客家文化傳承。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

隨著國內疫情逐漸穩定，因為疫情停辦兩年的全國中小學客家藝文競賽，也於今年復辦。今年的北區初賽15日在基隆市七堵國小登場，共有臺北市、新北市、桃園市與基隆市四縣市計45校、70隊、754人次共襄盛舉，獲得特優隊伍將於11月12日代表北區赴台南市參加全國決賽。

本次競賽共有口說、戲劇、歌唱3個類別，各類別再細分幼兒園組、國小低、中、高年級組和國中組，計3類各5組，希望藉由這次競賽活動的舉辦，將各級學校學生平日學習客家語的技藝與歷史文化進行傳承，一起在舞台上展現自信。

比賽現場每位參賽學生都大展身手，將自己對於客語的情感透過各式藝文演出讓評審們深獲感動，而這次承辦學校七堵國小也相當用心，在兼顧防疫之餘，特地規畫競賽直播服務，讓雖然無法親臨現場的家長老師們都能同步收看學生精采的成果。

七堵國小林志彥校長說：「看到孩子在舞台上自信展演、熱情活潑、專業逗趣，希望藉由這股活力將疫情一掃而空，除了客家文化傳承外，也希望社會平安喜樂，大家健健康康！」

基隆市政府教育處杜國正處長表示，非常歡迎大家來到基隆，今年度很幸運由基隆承辦如此有意義的競賽，客語為臺灣多元族群中使用之自然語言之一，也是我們的重要文化資產，看到孩子透過這樣的交流競技觀摩活動，涵養藝文氣質，也同時展露出對於學習的熱情與投入，這就是客家藝文活動可愛可貴之處，更具有傳承客家藝術與文化之美的重大意涵。