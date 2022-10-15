民進黨苗栗縣長候選人徐定禎15日在竹南鎮龍鳳宮前舉辦造勢大會，副總統賴清德到場加持。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎15日在竹南鎮龍鳳宮前舉辦造勢大會。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎15日舉辦「科技新苗栗」竹南造勢大會，苗栗縣不分黨派的候選人齊聚竹南鎮龍鳳宮前，副總統賴清德到場替徐定禎加持，推薦有行政經驗與理財專業的徐定禎，是最適合翻轉苗栗的候選人，請鄉親支持。徐定禎則說，如果當選縣長一定能破除苗栗財政黑洞、派系選舉跟黑金政治，撕下苗栗國標籤，讓苗栗建設進步，實現「科技新苗栗」的願景。

徐定禎15日上午在竹南鎮龍鳳前廣場舉行造勢大會，現場湧入數百名鄉親到場支持，副總統賴清德則是壓軸現身，替徐定禎加持。賴清德表示，苗栗有豐富的天然環境，氣候溫和罕有颱風侵襲，也具備良好的工商業基礎，但受限於人口流失、財政破產與國民黨執政不力，苗栗長年沒有好的建設發展。徐定禎有行政經驗與理財專業，是最適合翻轉苗栗的候選人，請鄉親支持徐定禎。

賴清德指出，苗栗應該要引進生技產業進行農業技術升級，科技製造業也有很好的發展條件，但苗栗龐大的發展潛力需要好好規劃，請大家給會做事的民進黨縣長候選人徐定禎一個機會，一定可以起造科技新苗栗，讓苗栗成為人人宜居的城市。

徐定禎表示，苗栗絕不能黑道治縣，要選經得起考驗的候選人做縣長。徐定禎有頭份經驗，有理財專業，如果當選縣長一定能破除苗栗財政黑洞、派系選舉跟黑金政治，撕下苗栗國標籤，讓苗栗建設進步，實現「科技新苗栗」的願景。

選區在竹南、造橋、後龍的苗栗縣第四選區議員候選人邱毓興說，竹南鄉親都看得到頭份這幾年的改變，徐定禎的執政有口皆碑，一定能帶領苗栗進步。楊烈現場演唱後感性向鄉親催票，楊烈說可以為徐定禎的為人掛保證，請鄉親給徐定禎一個機會，讓徐定禎為所有苗栗鄉親服務。