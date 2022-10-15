國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部22日成立，將有新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫等大咖站台。被認為很有機會翻轉桃園，張善政說，一開始被徵招就有決心要把桃園拿回來，志在必得，達成目標。

張善政北區競選總部22日成立，侯友宜、盧秀燕、朱立倫外，前總統府祕書長羅智強、中廣董事長趙少康、桃園市議會議長邱奕勝站台。張善政受訪說，黨中央一開始徵招我，就非常有決心要把桃園拿回來，志在必得、達成目的。

至於何時跟國民黨台北市長候選人蔣萬安、前高雄市長韓國瑜合體？張善政說，蔣萬安會另外安排，韓國瑜也會在投票前絕對會出現。

另民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、鄭運鵬政策平台召集人林飛帆質疑張善政是致公黨最高顧問？張善政說，跟致公黨之間如果有不可吿人之事，以民進黨這種挖瘡疤，揭隱私的功力，早就撲天蓋地把他打的體無完膚，還會等到現在？民進黨這種含蓄問法就知道根本沒事、子虛烏有。

民進黨質疑是致公黨門神部分，張善政痛批，民進黨這麼多政客才是門神，而民進黨也只能拿門神的帽子戴給他，民進黨若真的有本領，如果有不可告人之事，就挖出來。