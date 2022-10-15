王柏傑近年參與演出的影集表現出色。（郭吉銓攝）

王柏傑在《比悲傷更悲傷的故事》中與邵雨薇、白潤音互動自然感人。（資料照）

王柏傑今年以《比悲傷更悲傷的故事》影集入圍金鐘獎迷你劇集男主角獎，《比悲傷》4位男女主角中，他和范少勳、邵雨薇都入圍男女主角獎，只有前女友王淨成為入圍遺珠，他對此低調表示，「她也沒有演不好，可能評審覺得她入圍太多次了吧，否則沒道理《比悲傷》所有演員都入圍了，只有她沒有，這很奇怪。」評估得獎機率，他覺得范少勳角色討喜、得獎機率很高，並讚范真的為戲很認真努力，為角色付出許多。

王柏傑說雖然入圍當下很開心，但自覺不會得獎，私心最希望已故三金影帝吳朋奉得獎，「我很喜歡吳朋奉大哥，他是很有本土特色與態度的演員，可惜從來沒有合作過，而且這應該是他最後一部作品了」。他也力誇好友楊祐寧很棒，但故意笑說：「《良辰吉時》裡的白潤音演得比他好，因為白潤音很會演病懨懨，哈！」

王柏傑稱讚以同一部戲入圍迷你劇集男配角獎的童星白潤音真的是非常優秀的演員，「他整部戲幫助我很多，給了我很多情感，沒想到會跟他有這麼多火花！」他回憶劇中有一段他昏迷、夢到白然後有一些對話的戲，「那場戲原本不是那樣演，劇本只是我看到他、講些話後醒來，但對戲當下我突然感受到他要傳達給我的東西，他丟給我、我就情緒爆炸，我丟回去給他，他又丟回來給我！一個小孩可以做到這樣太不可思議了！原本的情感沒推到那樣，劇本也沒有要讓我哭，只是溫馨講一些話即可，但那一場戲是他先啟動了火花！很希望他得獎，他也應該會得，他真的太棒了！」

劇中與白潤音互動自然又超有愛，覺得自己將來會是有好爸爸？王柏傑笑說：「我如果生女兒會是好爸爸！因為女兒很可愛啊！男生也很可愛啦，我好兄弟中有人生女兒有人生兒子，對待方式真的很不同！」他不擔心成為「女兒控」，覺得這是好事，「生兒子會有點怕，但也好啦！可能照顧會辛苦一點，因為男孩比較皮」。雖然和女友謝欣穎感情穩定，但他現在光看身邊朋友帶小孩就覺得累了，覺得結婚、生小孩還是順其自然就好，沒有強求或計劃安排。

他和白潤音戲裡戲外都互動很好，但他透露，自己也曾惹怒乖乖的小大人白潤音！原來有場戲是他要畫白潤音的臉，「我說我直接畫囉，他大方說『你來』，我說如果畫很醜不要生氣喔，結果畫出來超級醜，他真的翻臉，對我生氣，從此恨我！哈！」他笑說，當時心想如果要畫很可愛還不如不要畫，「後來是我讓他畫回來，才好一點！但本來在劇組他有排他喜歡的名次，我從原本的第2或第3名，一下子掉到墊底的5、6名。」

他覺得這次演出的角色，難在要把音樂製作人的態度做出來，「因為這離我很遠，我不知道怎麼當音樂製作人，尤其這角色總是頤指氣指、高高在上，還要把菸丟在地上叫邵雨薇撿。我之前完全沒見過、也沒遇過雨薇，第一天跟拍戲就要對她指揮來指揮去」，為了增加角色的故事感與外在成熟度，他還為此蓄鬍。

他透露一開始經紀人幫他約了王牌製作人陳鎮川聊天做角色功課，「但現在的川哥變得太慈祥，根本是聖光罩頂的聖人，不是我這角色的感覺，如果跟著川哥風格走，我就會演壞了！後來是靠著自己的想像揣摩、自己創造角色樣貌」。此外，他完全不會彈吉他，學了一個月就上陣，原本只要拍兩段落，後來導演說他既然學了，乾脆彈一整首歌，「幸好拍攝現場有雨薇幫忙，救了我一命！」