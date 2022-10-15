美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）的先進武器升降機

美國超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）耗資133 億美元（近4252億台幣），但在第一次軍械搬運測試中，先進的武器升降機和造價50億美元（近1600億台幣）的尼米茲級（Nimitz-Class）相關設備相比，卻沒有出現突破性的效率和安全性，幾乎看不出有效的改善。

據《富比士》（Forbes）雜誌網14日報導，為了宣傳「福特」號的首度部署，美國海軍不得不凸顯它的價值，並轉移焦點，以免和尼米茲級航母做有意義的比較。

在最近的媒體日中，「福特」號艦上官兵說，整體而言，艦上的先進武器升降機要比尼米茲級航母上的強了200%，速度也是尼米茲級航母設備的約150%。

那聽來很棒，但對「福特」號最初兩天半彈藥裝載過程的客觀分析顯示，美國海軍尚未徹底發揮艦上11套武器升降機的優勢。

老實說，艦上所有的高科技電磁升降機都未能加速軍械裝載過程。而這令人質疑，當初主張打造福特級航母的首要根據之一，所謂新型軍火搬運技術將發揮龐大的性能優勢，並使航母不那麼容易遭攻擊，究竟是不是真的。

當然，兩天半的軍械裝載過程並非世界末日。畢竟這是「福特」號首度讓11套先進武器升降機全都投入運轉，而艦上大都是新手，加上天候不佳，推遲航母出發，可能都是軍械搬運過程延誤的肇因。雖然「福特」號改善的空間還很大，但這些初期的跡象看來並不樂觀。

分析說，「福特」號要準備好部署，就需要在兩天半內，裝載1,200噸軍火，而武器升降機要升降1,400次。對大眾來說，這數字可能令人振奮。但有經驗的觀察家知道，尼米茲級航母的武器升降機能以同樣長的時間，完成同樣的任務，但卻不必升降那麼多次。例如2019年時，「艾森豪號」（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母就以同樣的時間，搬運了1,200噸軍火。

事實上，尼米茲級航母現在的武器裝運速度就遠比「福特」號快。2010年時，「斯坦尼斯」號（USS John C. Stennis CVN-74）在短短22小時內，就裝載了1,450噸軍火，而艦上的老式升降機只要起降948次，就能完成任務。福特級航母的擁護者大吹大擂，向美國國會說它們的武器搬運力有多強大，如果這些說法都是真的，那海軍早該擺脫尼米茲級航母的限制了。