巨城5樓「2022 TOMICA迪士尼小汽車節」重磅登場，讓喜歡童話故事的粉絲們為之瘋狂，全台獨家超大型白雪公主與樂佩公主的珠寶車首次亮相，讓大小朋友們盡情拍照打卡。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

Big City遠東巨城購物中心持續引進好吃、好買、好卡哇伊的快閃櫃，帶著消費者一起來挖寶，即日起B1迎來網路超高討論度的人氣零食「經脆脆」、1樓創藝廳有造型動物椅凳南霸天「慕可慕客MUCMUC」，下殺超值破盤價等消費者帶回家，還可抽iPhone14。

巨城指出，此波話題十足的主題快閃展售來勢洶洶，即日起巨城5樓有「2022 TOMICA迪士尼小汽車節」，讓喜歡童話故事的粉絲們為之瘋狂，全台獨家超大型白雪公主與樂佩公主的珠寶車首次亮相，讓大小朋友們盡情拍照打卡。

還有全台獨家首賣米奇泡麵車、迪士尼全系列動畫小汽車、公主珠寶車，以及台灣中油聯名油罐車與加油站場景組，搭配限量活動禮、滿額贈、加價購，讓粉絲滿載而歸。

最受歡迎的巨城周末活動連續兩天輪番登場，今天於1樓戶外噴水池廣場，有來自新竹地區超過20所各級學校最具特色的社團大會師，說學逗唱大秀拿手才藝為校爭光。

16日還有熱力四射的公益熱舞大賽，近百組青少年街舞高手經過海選、複賽，使出渾身解數將在巨城舞台一決高下。

3樓BBC三合院則接連兩日舉辦「Let's Goal！萌寶變身派對」百人寶寶爬爬賽，看新手爸媽們幫小寶貝Dresscode小小足球員一同釋放活力爬向終點，全家大小幫寶寶們加油同樂。

另，各項商品促銷優惠更是不間斷，即日起至26日成為巨城APP會員並於全館當日消費單筆滿額，即可兌換Mister Donut歡樂派對盒、抽iPhone 14 Pro Max；10月23日前，APP會員還可每天免費參加Big Hi扭扭樂，有機會獲得購物抵用券及多樣巨城獨家輕食買1送1。更多精彩活動、快閃特賣、超值促銷歡迎加入FB粉絲專頁或下載巨城APP，隨時掌握不落空。